Chorkonzert mit Live-Band - MGVfRAU Knittelfeld mit Rosenholz

12.09.2018, 16:27 Uhr

Erleben Sie einen Mix aus Volksliedern, internationalen Songs, Hits & Liedern und vielen Oldies mit CHOR, COMBO und LIVE-BAND.



Der MGVfRAU Männergesangverein 1860 und Frauenchor Knittelfeld lädt Sie recht herzlich zum Besuch unseres Konzertes „Weltweit daham“ ins Knittelfelder Kulturhaus ein.Einer der ältesten jungebliebenen Chöre der Steiermark nimmt sie mit auf eine Weltreise der Musik. Die Reise beginnt mit echten Volksliedern aus der Steiermark und Kärnten, führt weiter von den Osterinseln nach Moskau, macht in Texas Station, setzt nach Afrika über und endet schließlich sogar im Weltall.

Mitgestaltet wird die Musikreise von derbestehend aus Schlagzeug (Rudi Hitter) , Bass-Gitarre (Franz Schopf) und Klavier (Christoph Pirker). Aus den Reihen des Chores werden Jan Akerman auf Flöte und Sax und Walter Bischof auf der Gitarre instrumental auftreten.Diewird ihr facettenreiches und vielfältiges Repertoire an Liedern und Musikinstrumenten aus Weinitzen bei Graz mitbringen und mit uns gemeinsam performen.Durch das Programm führt. Gesamtleitung:Aus Radlbrunn in NÖ präsentiert der Winzerhof Zimmermann seine ausgezeichneten Weineund lädt im Anschluss zur Präsentation an Weintheke.WANN: FREITAG, 28. September 2018 - Beginn um 19.30 Uhr, Einlass 18.30 UhrWO: Kulturhaus Knittelfeld