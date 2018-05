Das Energiecamp 2018 in Murau stand diesmal ganz unter dem Motto "Exit Öl"

04.05.2018, 10:57 Uhr

- Bereits gestern konnten interessierte Teilnehmer am ersten Tag des zweitägigen Energiecamps spannenden Vorträgen lauschen und intensiv diskutieren.Als Veranstaltungsort fungierte einmal mehr das Brauhaus in Murau, in dem verschiedenste Energiestrategien, Initiativen, Forschungsergebnisse und diverse Zukunftsstrategien vorgestellt wurden.Der heutige und somit auch schon letzte Tag des Energiecamps steht ganz unter dem Motto von Best Practice-Beispielen, Innovationen sowie Führungen durch die Stadt und der Murauer Brauerei.Einen Bericht über das Energiecamp 2018 finden Sie in der kommenden Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.