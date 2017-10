Das Murtal bekommt ein Musikfestival

11.10.2017, 12:31 Uhr

Internationale Acts bei Dreitagesfestival im Dezember am Kreischberg.

Fixpunkt

MURTAL. Am Kreischberg wurde ein dicker Fisch an Land gezogen. Mit dem „Fridge Festival“ bekommt die Region ihr erstes mehrtägiges Musikfestival, die Premiere steigt von 15. bis 17. Dezember. „Die komplette Talstation wird dafür in ein Eventareal verwandelt“, freut sich Kreischberg-GeschäftsführerDas „Fridge Festival“ wird bereits seit 2010 von einer österreichischen Agentur ausgerichtet. Nach Stationen in Budapest und Wien wurden ab 2015 einmal jährlich Schigebiete wie Kaprun, Obertauern und zuletzt der Hochkönig angesteuert. Nun ist der Kreischberg an der Reihe und das Festival soll über mehrere Jahre hinweg als Fixpunkt zum Saisonstart im Murtal angelegt werden. "Wir können den nächsten Stopp kaum erwarten und freuen uns auf unser erstes Fridge Festival in der Steiermark", sagt Veranstaler

Big Air & Beats

Das Festival ist eine Mischung aus Extremsport und Musik. Fussi: „Die Veranstalter haben bei unserer Doppel-WM 2015 gesehen, dass der Kreischberg dafür optimal geeignet ist.“ Am Kreischberg werden Freestyler am Big Air ihr Können zeigen, dazu gibt es die Klänge von internationalen Acts. Diese werden in den kommenden Wochen nach und nach bekannt gegeben. Zuletzt standen etwa Größen wieoderauf der Bühne. „Es wird ein spektakuläres Finale beim Big Air mit Flutlicht und Musik geben“, sagt Fussi.Infos zum Fridge Festival Mehr darüber in der nächsten