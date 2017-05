Die Schiberge räumen ab

05.05.2017, 16:35 Uhr

Kreischberg und Lachtal heimsten Preise bei Skiarea-Tests ein.

Sechs Awards

MURAU. Die Juroren des internationalen Skiarea-Tests waren in der vergangenen Wintersaison wieder anonym in Österreich, Deutschland, Schweiz und Italien unterwegs und bewerteten zahlreiche Schigebiete nach genauen Kriterien.Bei der Verleihung der diesjährigen Winter Awards gab es für die „Lieblingssteirer“ mehrere hochkarätige Auszeichnungen.Für den Kreischberg gab es gleich vier Awards: Zunächst das „Internationale Pistengütesiegel in Gold“, dann die „Beschneiungstrophy“, Gold in der Kategorie „Fun & Action“ und schließlich noch die Auszeichnung als „Familienskigebiet des Jahres“!Das Lachtal konnte zwei begehrte Auszeichnungen in Empfang nehmen und wurde in den Kategorien „Pistenpflege“ und „Beschneiung“ zum „Testsieger“ erklärt. Das freute die beiden Geschäftsführerundganz besonders.