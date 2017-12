26.12.2017, 13:54 Uhr

An der diesjährigen Friedenslichtwanderung der Volksschule Dietersdorf in Fohnsdorf nahmen Mädchen und Buben aller Konfessionen teil. „Wir setzen gemeinsam ein Zeichen für den Frieden“, betonte Schulleiterin Gerhilt Strauss, die unter den Teilnehmer nicht nur zahlreiche Eltern und Großeltern sondern auch Bürgermeister Gernot Lobnig und Finanzreferentin Brigitte Wolfger begrüßen konnte. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.