Fohnsdorfer Bergkapelle beeindruckte durch musikalische Vielfalt

01.05.2017, 14:05 Uhr

Polka, Walzer und Marsch – und Phil Collins. Alles das hat Platz auf der Bühne – oder besser gesagt – auf einem Programmzettel. So fremd diese Kombination auch klingen mag, für die Musici der Fohnsdorfer Bergkapelle ist das fast schon Alltag, mit der sie ihre musikalische Vielfalt unter Beweis stellen. So geschehen am vergangenen Wochenende, an dem die Knappenmusiker gleich zwei Konzerttermine zu absolvieren hatten. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.