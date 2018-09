Fohnsdorfer Friedensglocke aufgezogen

24.09.2018, 04:37 Uhr

Die letzte Stahlglocke Fohnsdorfs wurde Sonntag gegen eine „Friedensglocke“ getauscht.

„Den Aufzug einer Glocke habe ich in meinen 35 Priesterjahren zum ersten Mal erleben dürfen!“ freute sich Fohnsdorfs Pfarrer Gottfried Lammer. Im Rahmen des ausgezeichnet besuchten Pfarrfestes am Sonntag, 23. Sept. 2018, war es so weit. Die mit einem von Prof. Ploschitznigg gestalteten Relief verzierte „Fohnsdorfer Friedensglocke“ wurde in einem Festzug zur Kirche gebracht und nach einer Festmesse geweiht und aufgezogen. Siehe die Printausgabe der Murtaler Zeitung.