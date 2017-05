01.05.2017, 13:44 Uhr

Zu einem schwungvollen Frühlingskonzert lud der Musikverein St. Marein bei Knittelfeld am Sonntag. Geleitet von Kapellmeister Christian Kuchler erwartete die Besucher im vollbesetzten Festsaal der Volksschule ein abwechslungsreicher musikalischer Nachmittag, an dem sich auch das Jugendorchester unter der Leitung von Romana Schuschitz beteiligte. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.