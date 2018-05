Haus der Vereine öffnete in Knittelfeld seine Türen

02.05.2018, 16:37 Uhr

Historischer Anlass für Knittelfeld – und das ausgerechnet am 1. Mai: Mit einem Tag der offenen Tür und einer feierlichen Zeremonie wurde am vergangenen Dienstag das „Haus der Vereine“ eröffnet. Prominentester Gast: Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer, der als großer Förderer von Knittelfeld gefeiert wurde und seinerseits mehrfach betonte, dass ihm das Wohlergehen der Region besonders am Herzen liege. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.