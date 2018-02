12.02.2018, 00:52 Uhr

Zum großen Ball der Kleinen hatten die Knittelfelder Kinderfreunde am vergangenen Samstag Nachmittag in das Kulturhaus eingeladen und zu einem heiteren Faschingstreiben aufgerufen. Wie in den vergangenen Jahren herrschte turbulentes Treiben und die Kids, die in den fantasievollsten Kostümierungen gekommen waren, fühlten sich zwischen Spielen, Tänzen, Musik und Popcorns sichtlich wohl. - Mehr dazu können Sie in der nächsten Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.