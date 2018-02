12.02.2018, 01:01 Uhr

Hohe Professionalität und souveräne Bühnenkunst im Dienste der Heiterkeit. So präsentierten sich Oberwegs Narren in der vergangenen Woche. Gleich dreimal standen sie wieder auf der Bühne des Oberweger Stadls, um ein jeweils mehrstündiges Programm vom Stapel zu lassen. Zur Freude der Akteure gab’s gleich dreimal ein ausverkauftes Haus, was die Stimmung natürlich gleich steigerte. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.