Ihr Partner für Rollrasen und Landschaftspflege

23.04.2018, 00:00 Uhr

Rasenservice Messner ist Produzent und Lieferant von hochwertigen Rollrasen und ist Ihr Ansprechpartner bei Mäharbeiten, Heckenschnitt, Böschungsmähen und Forstwege freischneiden.

„Das schnelle Grün“ für das neue Heim oder den alten, geschwächten Rasen, erfreut sich immer stärkerer Beliebtheit. „Rollrasen“ sind eine willkommene, preisgünstige Alternative zur Aussaat, nicht nur deshalb, weil Sie Zeit und Kosten sparen. Ihr neuer Rasen ist auch sofort begehbar, ist vom ersten Tag an grün und ist noch dazu einfach und schnell verarbeitet. Peter Meßner Rasenservice bietet Rollrasen aus Eigenproduktion an und produziert strapazierfähigen Gebrauchsrasen für Haus-, Sport-, und Spielrasenflächen. Der hochwertige Rollrasen ist im Maß 0,40 m x 2,50 m zu bekommen. Peter Meßner bietet als Dienstleistungsbetrieb auch Böschungsmähen sowie den Heckenschnitt bis 6 m Höhe an. Auch für das Mähen von Sport- und Parkanlagen sowie Bauplätzen, Industrie- und Gewerbeflächen ist Meßner Ihr kompetenter Ansprechpartner. Lassen Sie sich jetzt vom Profi beraten und rufen Sie die Rasen-an.

E-Mail: peter.messner@rasenservice.at