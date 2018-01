Kinoprogramm Jänner 2018

12.01.2018, 00:00 Uhr

12. 01. bis 18. 01. 2018 , Tel.: 03572/46660.



• „Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft“: So., 16.30 Uhr.



• „Greatest Showman (OV)“: Originalversion ohne Untertitel. Di., 20 Uhr.



• „Was uns bindet“: Doku-Donnerstag, EHP ab € 7,50. Do., 19 Uhr.



• „Was uns bindet“: Dieselkino Kult(ur), EHP ab € 7,50. Mo., Mi., 19 Uhr.



• „Hot Dog“: Do., 20.15 Uhr.



• „The Commuter“: Fr., Sa., 18.15, 20.45, 21.45 Uhr; So., 18, 21 Uhr; Mo., Mi., Do., 18.15, 21 Uhr; Di., 18. 20.45 Uhr.



Kino Murau

Dieselkino Fohnsdorf

Kino Murau

• „Greatest Showman“: Fr., Sa., 17.15, 19.45 Uhr; So., 17, 20 Uhr; Mo., Mi., Do., 19.30 Uhr; Di., 18.15 Uhr.• „Insidious 4 – The Last Key“: Fr., Sa., 17.45, 21, 22 Uhr; So., 18.30, 20.45 Uhr; Mo., Mi., Do., 20.45 Uhr; Di., 21 Uhr.• „Dieses bescheuerte Herz“: Fr., Sa., Di., 19 Uhr; So., 16, 19 Uhr; Mo., Mi., 20.15 Uhr; Do., 18.45 Uhr.• „Jumanji 3D - Willkommen im Dschungel“: Fr., Sa., Di., 20.15 Uhr; So., 18.15, 20.30 Uhr; Mo., Mi., Do., 19.45 Uhr.• „Pitch Perfect 3“: Fr., Mo., Di., Mi., 18.45 Uhr; Sa., 16.45, 18.45; So., 15.30, 17.30 Uhr.• „Ferdinand 3D – Geht STIERisch ab!“: Fr., 17 Uhr; Sa., So., 16.15 Uhr; Mo., Di., Mi., Do., 17.30 Uhr.• „Ferdinand – Geht STIERisch ab!“: Sa., 15.15 Uhr; So., 14.15 Uhr.• „Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi 3“: Fr., Sa., 19.15 Uhr; So., Di., 19.30 Uhr.• „Coco-Lebendiger als das Leben!“: Sa., 16.30 Uhr; So., 14.30 Uhr.• „Bo und der Weihnachtsstern“: EHP ab € 7,-; Sa., 15 Uhr; So., 14.45 Uhr.12. 01. bis 19. 01. 2018, Tel.: 0664/88315208.• „Zwischen zwei Leben“: 12.01.,19.30 Uhr.• „Barbie - Die Magie der Delfine“: 13.01.,15.30 Uhr.• „Star Wars: Der letzte Jedi“: 13.01.,19.30 Uhr.• „Coco - lebendiger als das Leben“: 14.01.,15.30 Uhr.• „Es“: 14.01.,19.30 Uhr.• „Kinopremiere: Streiflicht“: 17.01.,19.30 Uhr.• „Thor: Tag der Entscheidung“: 19.01.,19.30 Uhr.05. 01. bis 11. 01. 2018, Tel.: 03572/46660.Do., 20.30 Uhr.Kino anders, EHP ab € 7,50. Di., 18, 20 Uhr.Dieselkino Kult(ur), EHP ab € 7,50. Mo., u. Mi., jeweils um 19 Uhr.So., 20.30 Uhr; Mo., Mi., 17.15 Uhr; Di., Do., 17.45 Uhr.Fr., Sa., 16.15, 18.15, 20.15 Uhr, So., Mo., Mi., Do., 18.15, 20.15 Uhr; Di., 18.15, 20.30 Uhr.Fr., Sa., 17.30, 21, 21.30 Uhr; So., 18.30, 20.30 Uhr; Mo., Mi., 17.30, 20.45 Uhr; Di., 21 Uhr; Do., 18, 20.45 Uhr.Fr., Sa., 19.30 Uhr; So., 16.30, 19.30 Uhr; Mo., Mi., Do., 20 Uhr; Di., 20.15 Uhr.Fr., Sa., 18.30, 20.45 Uhr; So., 18, 20.15 Uhr; Mo., Mi., 20.30 Uhr; Di., 20.45 Uhr; Do., 19.30 Uhr.Fr., Sa., 16.45, 19 Uhr; So., 15.30, 17.30 Uhr; Mo., Mi., 18.30 Uhr; Di., 19 Uhr; Do., 18.45 Uhr.Sa., 15.30 Uhr.Fr., Sa., 14.30, 16.30 Uhr; So., 14, 16 Uhr; Mo., Mi., 17 Uhr.Fr., Sa., 17.45, 20.30 Uhr; So., 15, 17.45 Uhr; Mo., Mi., 19.30 Uhr.EHP ab € 7,–. Fr., Sa., 15 Uhr; So., 13.45 Uhr.EHP ab € 7,–. Fr., 14.15 Uhr; So., 14.30 Uhr.Fr., Sa., 15.15 Uhr; So., 15.45 Uhr.EHP ab € 7,-; Fr., 15.30 Uhr; Sa., 14.15 Uhr.05. 12. bis 12. 01. 2018, Tel.: 0664/88315208.05.01.,19.30 Uhr.06.01.,15.30 Uhr.06.01.,19.30 Uhr.07.01.,15.30 Uhr.Tag der Entscheidung“: 07.01.,19.30 Uhr.10.01.,19.30 Uhr.12.01.,19.30 Uhr.