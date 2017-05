Knittelfelder Heimfahrtsbach wird weiter gezähmt

14.05.2017, 17:07 Uhr

Mit einem Kostenaufwand von rund 1,6 Millionen Euro wird gegenwärtig der in der ehemaligen Gemeinde Apfelberg gelegene Heimfahrtsbach entschärft, der – an sich ein harmloses Gewässer – bei extremen Niederschlägen aber zu einem reißenden Wildbach anwachsen kann. Seine Gefahr hatte er mehrmals unter Beweis gestellt, bereits in den Sechzigerjahren waren umfangreiche technische Sicherungsmaßnahmen gesetzt worden, um die anrainende Bevölkerung zu schützen. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.