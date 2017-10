13.10.2017, 18:29 Uhr

Am Freitag, 13. Oktober 2017, wurde die Ausstellung "Menschenbilder 2017" am Judenburger Hauptplatz eröffnet.

Die Ausstellung steirischer Fotografen in der Judenburger Innenstadt ist ein Publikumsmagnet der Extraklasse. Mit dabei sind auch im heurigen Jahr wieder zahlreiche namhafte Fotografen. Die Ausstellung kann vom 13. Oktober bis 1. November 2017 am Judenburger Hauptplatz bei freiem Eintritt besichtigt werden.Mehr darüber lesen Sie in der nächsten Print-Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.