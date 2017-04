Neue Schule in Rekordzeit

28.04.2017, 11:57 Uhr

Volksschule St. Margarethen wird während des Unterrichts umgebaut.

Schüler verdoppelt

ST. MARGARETHEN. Draußen vor dem Fenster herrscht reges Treiben, Staub und Baulärm inklusive. Herinnen wird fleißig Deutsch gelernt - in improvisierten Klassenzimmern im Turnsaal, in der Kantine und im Geräteraum. Die rund 40 Schüler und Pädagogen der Volksschule St. Margarethen haben sich arrangiert.Die Volksschule St. Margarethen wird seit Anfang März für rund 1,75 Millionen Euro um- und ausgebaut. Ab September werden hier doppelt so viele Kinder zur Schule gehen, jene aus Rachau und St. Lorenzen, wo die Volksschulen schließen, kommen dazu. Bis September soll alles fertig sein.

Umbau

Zubau

Baulärm?

Zubau

Baulärm?

Kaum zu glauben, wenn man durch das alte Schulgebäude schreitet. "Es bleibt kein Stein auf dem anderen", berichtet Bürgermeister, während er auf massive Stahlträger und Strohfetzen in der Decke zeigt. Die Schule ist in die Jahre gekommen. Ab September ergibt sich für die Schüler ein anderes Bild.Durch die Zusammenlegung der drei Schulen bekommt St. Margarethen ein modernes Schulzentrum für vier Klassen und ausgelegt für über 120 Schüler. Am Zubau im Erdgeschoss für einen Medien- und einen Werkraum wird fleißig gearbeitet. Einen Stock höher wird es zwei weitere Klassenräume mit Balkon geben. "Das Bauwerk wird den Standort für Jahre absichern - es ist ein Zukunftsprojekt", sagt Hinterdorfer.Bis zur Fertigstellung in wenigen Monaten müssen die Schüler mit außergewöhnlichem Unterricht Vorlieb nehmen. Baulärm? "Überhaupt kein Problem - die Arbeiter sind sehr rücksichtsvoll", erzählt Direktorin. Die etwas unübliche Baustelle ist sogar zur Attraktion geworden: "Es kommen viele Besucher, die sich das ansehen wollen. Keiner kann sich das vorstellen." Schaulustige müssen sich allerdings beeilen. Bereits im Oktober ist die offizielle Eröffnung geplant.