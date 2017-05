07.05.2017, 17:51 Uhr

Ein wahres Glückslos hat die Feuerwehr Bretstein gezogen: Sie konnte am vergangenen Sonntag, der auch als Florianitag gefeiert wurde, im Rahmen eines Festaktes ein neues Mehrzweckfahrzeug in Betrieb nehmen. Der modernst ausgestattete Einsatzwagen, der einen Wert von mehr als 120.000 Euro repräsentiert, ist gleichsam ein „Geschenk“ des Landesfeuerwehrverbandes. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.