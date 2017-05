Pöls feierte: Ein neues Rüsthaus mit vereinten Kräften

01.05.2017, 13:52 Uhr

Feuerwehrkurat Heimo Schäfmann zelebrierte einen Festgottesdienst in der Pölser Pfarrkirche, dann ging’s im gemeinsamen Festzug zum Ort des Geschehens: Das neu errichtete Rüsthaus der Feuerwehr Pöls konnte am vergangenen Sonntag bei prächtigem Wetter offiziell seiner Bestimmung übergeben werden. Florianijünger, Bevölkerung und Ehrengäste hatten sich am Vorplatz des stattliches Gebäudes, dessen Außenseite nun eine in Blau gehaltene Gedenktafel schmückt, eingefunden, um diesen denkwürdigen Tagen – er stand auch im Zeichen des 115-jährigen Bestandes der Florianigemeinschaft – zu begehen. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.