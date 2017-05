Polizei warnt vor Fahrraddieben

12.05.2017, 16:08 Uhr

Vor allem im Sommer sollen Murtaler besonders vorsichtig sein.

Fahrradpass

MURTAL/MURAU. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das weiß man vor allem auch bei der steirischen Polizei und setzt deshalb auf Prävention. Aktuell wird vor Fahrraddieben gewarnt: "Alljährlich ist in den wärmeren Monaten des Jahres mit einem Anstieg an Fahrraddiebstählen zu rechnen", heißt es beim Bezirkspolizeikommando Murtal. Mit dem Höhepunkt wird im Sommer gerechnet.Die Polizei bittet deshalb einige wichtige Punkte zu beachten: Fahrraddaten und Rahmennummer sollten unbedingt notiert werden - am besten in einem eigenen Fahrradpass. Dieser ist im Fachhandel, auf Gemeindeämtern und auf allen Polizeidienststellen erhältlich. Fahrräder sollten zudem immer in versperrten Räumen abgestellt werden.