19.07.2017, 15:05 Uhr

Die „Kerschkernkogel-Combo“ spielte flott auf und sorgte für einen beschwingten Frühschoppen, mit dem das traditionelle Sommerfest der Feuerwehr Bischoffeld in der Gemeinde Gaal am vergangenen Sonntag seinen Höhepunkt fand. Ehe jedoch die Musikanten ihre Instrumente anhoben, konnte Wehrführer Andreas Hopf mit einer Überraschung aufwarten. Im vollbesetzten Festzelt, in dem es nach knusprigen Brathenderln und würzigen Schnitzerln roch, bat der Bischoffelder Feuerwehrchef drei langgediente Mitglieder der Wehr vor den Vorhang, um ihnen für die geleisteten Arbeiten in den vergangenen Jahren nicht nur einen symbolischen, sondern auch sichtbaren Dank abzustatten. Wertvolle Ehrengeschenke standen für Benno Gruber, Bernhard Berger und Karlheinz Weitenthaler bereit, die die Wertschätzung der Öffentlichkeit für die erbrachten Leistungen zum Wohle der Öffentlichkeit dokumentierten. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.