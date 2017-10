Spatenstich für Radweg von Kleinlobming nach Großlobming

08.10.2017, 22:10 Uhr

Spatenstich für ein großes Radwegprojekt: Am vergangenen Freitag erfolgte der offizielle Startschuß für die Errichtung eines vier Kilometer langen Radweges von Kleinlobming nach Großlobming. Die Gesamtkosten von mehr als 600.000 Euro werden zu einem Drittel vom Land Steiermark getragen, 400.000 Euro werden von der Gemeinde Lobmingtal aufgebracht. Gemeinsam mit LAbg. Hermann Hartleb und NRAbg. Wolfgang Zanger nahm Bürgermeister Christian Wolf den Spatenstich vor, die Fertigstellung ist in zwei Jahren geplant. - Mehr darüber können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.