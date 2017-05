Stones rollen in Spielberg an

09.05.2017, 17:03 Uhr

Das Gerücht hat sich bestätigt: Die "Rolling Stones" rocken den Red Bull-Ring

SPIELBERG. Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Die Rock-Legenden "Rolling Stones" kommen am 16. September im Rahmen ihrer großen "Stones - No Filter"-Tournee auf den Red Bull-Ring. Bereits im Jahr 1995 rockten die Herren Jagger, Richards, Watts und Wood den Ring und lockten anno dazumal knapp 100.000 Menschen in die Region.Laut Veranstalter Ewald Tatar wird der Gig im Murtal der einzige im südöstlichen Europa sein, weshalb man auch aus Nachbarländern wie Tschechien, Slowakei und Kroatien viele Fans erwartet. "Wir wollen keine Rekorde brechen, sondern ein Konzerterlebnis für jeden bieten", heißt es seitens der Veranstalter. Ein Stehplatz-Ticket wird demnach knapp 100 Euro kosten. Der Pre-Sale startet bereits am kommenden Donnerstag, der reguläre Vorverkauf am Freitag, 12. Mai.Insgesamt stehen dreizehn Konzerte am Tourplan der "Rock Opas" - alle vier Musiker sind um, bzw. jenseits der 70 Jahre. Die Setlist für Spielberg steht auch schon und beinhaltet Hits wie "Gimme Shelter", "Paint it Black", oder "Jumpin Jack Flash".