04.10.2017, 00:36 Uhr

Die besten Lehrlinge des steirischen Strassenerhaltungsdienstes kommen aus dem Murtal: Das ist das Ergebnis des diesjährigen Lehrlingswettbewerbes, der vor wenigen Tagen mit der Prämierung der Sieger abgeschlossen werden konnte. Platz eins ging dabei an Mathias Weiss von der Straßenmeisterei Scheifling, Platz drei an Ralph Hofer von der Straßenmeisterei Murtal. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.