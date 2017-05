01.05.2017, 14:26 Uhr

„Freundschaft ist bunt“ und die daraus resultierende Frage, wie so etwas künstlerisch festzuhalten wäre, war Motto des diesjährigen Jugendwettbewerbes der Raiffeisenbank Zirbenland in Judenburg, mit dem in den vergangenen Wochen die Kreativität der heimische Schuljugend angesprochen wurde. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.