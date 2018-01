Viele musikalische Wünsche in Hohentauern

09.01.2018, 16:57 Uhr

Eine jahrzehntelange Geschichte kann schon gebührender Anlaß dazu sein, einmal so richtig in Erinnerungen zu schwelgen. Vorallem dann, wenn vieles erzählt werden kann. Oder besser, wenn vieles von dem, was einstmals im Repertoire einen wichtigen Platz einnahm, wieder aus der Wunschtruhe hervorgeholt wird. Das taten Hohentauerns Knappenmusiker, die am vergangenen Freitag im Veranstaltungssaal der Gemeinde zu ihrem 45. Wunschkonzert einluden. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.