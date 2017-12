Weihnachtsmusical an der Musikvolksschule St. Georgen am Kreischberg

26.12.2017, 13:20 Uhr

Großartig präsentierten sich die Mädchen und Buben der Musikvolksschule St. Georgen am Kreischberg: Wenige Tage vor Weihnachten wurde das Weihnachtsmusical "Ein Kind und ein König" in der Kreischberghalle aufgeführt. Das Publikum zeigte sich begeistert vom Singen und Spielen der Kids und spendete reichlich Beifall. Bürgermeisterin Cäcilia Spreitzer dankte im Anschluß an die Aufführung den verantwortlichen Pädagogen unter der Leitung von Direktorin Erika Seidl für das große Engagement, das in die Durchführung dieser beeindruckenden Veranstaltung investiert wurde. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.