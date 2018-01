Weiße Pracht am Spielberg

26.01.2018, 00:00 Uhr

„Winter am Ring“ bietet den Besuchern abwechslungsreiche Unterhaltungsmöglichkeiten an.

SPIELBERG. Der Winter hat Mitte Jänner ordentlich zugeschlagen. Auf und rund um den Red Bull Ring liegt jede Menge weiße Pracht und so startet der Spielberg mit „Winter am Ring“ voll durch! Besucher können das komplette Programm in vollen Zügen auskosten. PS-Fans haben bei speziellen Fahrerlebnissen mit besonders herausfordernden Streckenbedingungen ihre Freude, Biathleten und Langläufer prägen derzeit das Bild an der Grand-Prix-Rennstrecke. „Winter am Ring“ läuft bis 25. Februar und das gesamte Murtal nutzt die weiße Pracht von 26. Jänner bis 4. Februar beim ersten Schneeschuh-Festival.

Red Bull Ring Winter-Action bis 25. Februar. Der Winter 2018 regiert mit voller Pracht im Murtal und der Spielberg lädt seine Besucher ein, die kalte Jahreszeit mit Spaß, Action und Sport im Schnee zu genießen. Wo im Sommer die Motorsport-Elite um Weltmeistertitel kämpft, ist bis 25. Februar unter anderem eine wettkampftaugliche Biathlon-Schießanlage mit Lasergewehren aufgebaut. Ein Eislaufplatz auf der Terrasse der Bull’s Lane steht für Kufen-Sportler, Eisstockschützen und Eishockeyspieler bereit und die 40 Meter lange Bullen-Rutsche sorgt für einen unterhaltsamen Ritt bergab ins Fahrerlager der Rennstrecke.Wetterinfos gibt's täglich aktuell und alle Attraktionen im Überblick. Der Spielberg ist mit Langlaufausrüstung, Protektoren, Helmen und Eislaufschuhen gewappnet. Equipment für sämtliche Wetterlagen gibt es zum Verleih. Darüber, welche Aktivitäten angeboten werden und über die aktuelle Wetterlage, informieren das täglich aktualisierte Ampelsystem unter www.projekt-spielberg.com oder die „Winter am Ring“-Hotline unter +43 3577 202 27030.Winter-Fans geben Gas auf Schnee & Eis. Die Tore der Winterfahrerlebniswelt des Projekts Spielberg sind weit offen. Auf dem Red Bull Ring lernen die Besucher die Grenzen des eigenen Autos bei winterlichen Fahrerlebnissen kennen oder nehmen in hauseigenen Boliden Platz. Auf speziellen Kursen bieten professionelle Instruktoren Wintertrainings für mehr Sicherheit im Straßenverkehr an. Neu im Programm ist ein dreistündiges Wintertraining mit einem Mitsubishi Evo IX, einem Nissan 370Z oder dem eigenen Fahrzeug. Für alle Wünsche und Ansprüche wird ein passendes Motorsport-Paket geschnürt! Außerdem warten KTM X-Bows, Landrover-Fahrzeuge, Winter-Buggys und nicht zuletzt Skidoos auf PS-Fans, um den Schnee rund um den Red Bull Ring mit ihren Piloten kräftig aufzuwirbeln!Freies Driften oder Indoor Trial. Fliehkräfte können PS-Fans bei Drifttrainings für kontrollierte Querfahrt oder beim „Freien Driften“ mit dem eigenen Auto ausreizen. Die Indoor Trial-Anlage mit insgesamt 16 Sektionen eignet sich für jedes Fahrniveau und ist in den Boxen des Red Bull Rings aufgebaut, wo auch für die kleinen Race-Fans wieder Spaß mit „Crazy Carts“ – spezielle Drift-Karts für Kinder ab sieben Jahren – garantiert ist. Freunde der kalten Jahreszeit erhalten per E-Mail an fahrerlebnisse@projekt-spielberg.com Informationen zu allen Fahrerlebnissen.Größtes Schneeschuh-Festival Österreichs. Schneeschuhe sind der Ursprung komfortabler Fortbewegung zu Fuß in verschneiten Landschaften. Was Pioniere einst entwickelten, dient heute als Freizeit-Equipment, das sich immer größerer Beliebtheit erfreut. In der Tourismus-Region Murtal, deren wunderschöne Landschaft sich geradezu anbietet, sie mit Schneeschuhen zu erkunden, trägt man diesem Trend ab 26. Jänner mit Österreichs größtem Schneeschuh-Festival Rechnung. Das Abschluss-Fest mit einem „Schneeschuh-Gaude-Lauf“ findet am 4. Februar auf dem Red Bull Ring statt. Anmeldungen sind unter www.aufschneeschuhwandern.at möglich, wo auch Details zum Programm zu finden sind.Alle Informationen zu „Winter am Ring“ gibt es unter www.projekt-spielberg.com/winter-am-ring.