Wir schicken Sie in die Therme!

27.04.2017, 17:18 Uhr

Zum zehnjährigen Jubiläum verlosen wir 10 x 2 Tageskarten mit Vitadome.

FOHNSDORF. „Wir wollen weiter mit warmem Wasser, gutem Essen und unserer Freundlichkeit punkten“. Für Thermendirektorhaben sich die guten Vorsätze im Jubiläumsjahr nicht geändert. Das hat offenbar bereits im Vorjahr sehr gut funktioniert. Über 140.000 Gäste haben das entspannte Ambiente der Therme Aqualux genossen, um etwa 7.000 mehr als im Jahr 2015. „Das ist ein guter Anstieg und eine stolze Leistung für eine Tagestherme“, sagt Schautzer.

Leitprojekt

Pläne in der Lade

Sehr zufrieden über die Besucherzahlen und vor allem das positive Ergebnis zeigt sich auch Bürgermeister. Jetzt richtet sich der Blick aber auf das Jubiläum. Schließlich wird im Dezember der zehnte Geburtstag dieses Leitprojektes gefeiert. Zu spüren bekommen das die Gäste aber schon jetzt. Im Jubiläumsjahr steht jeder Monat unter einem anderen Motto. Schautzer: „Solche Events werden gut angenommen. Wir wollen den Leuten etwas Besonderes bieten.“Mit vielen kleineren und größeren Events will man die Qualität im Jubiläumsjahr hochhalten. Am 23. und 24. Juni steht beispielsweise das beliebte Thermen-Open Air am Programm. Dabei stehen unter anderem Rock-Klassiker wieundauf der Bühne. Ein echter Feiertag ist in der Therme Aqualux heuer der 8. Dezember. An diesem Tag wird das zehnjährige Jubiläum mit einem bunten Programm begangen. Details werden noch nicht verraten ...