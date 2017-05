Bewußte Verhinderung soll Minex zur Aufgabe bewegen

01.05.2017, 15:09 Uhr

Einmal mehr stand auch bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der SPÖ Stadtorganisation Zeltweg das Thema „Minex“ auf der Agenda. Was derzeit betrieben werde, sei der Versuch einer „bewußten Verhinderung“ eines für Zeltweg und die gesamte Region arbeitsmarktpolitisch überaus wichtigen Projektes, so Bürgermeister Hermann Dullnig zu den nach positivem Abschluß der Umweltverträglichkeitsprüfung eingebrachten Einsprüchen. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.