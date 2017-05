Bürgermeisterwechsel in der Gemeinde Lobmingtal

07.05.2017, 18:26 Uhr

22 Jahre im Gemeinderat, 13 Jahre davon als Bürgermeister – das ist die politische Bilanz, die Heribert Bogensperger vorweisen konnte, als er am vergangenen Dienstag seinen bereits vor einiger Zeit angekündigten Rücktritt vollzog. Aus Großlobming war durch die Gemeindefusion mit Kleinlobming im Jahre 2015 die neue Kommune Lobmingtal entstanden, die Zahl der Einwohner auf mehr als 1.800 gestiegen. „Es war eine schöne und arbeitsreiche Zeit, die die Umsetzung zahlreicher Projekte nach sich zog", so Bogensperger im Rahmen einer Gemeinderatssitzung, zu der sich mit den beiden VP-Bezirksobmännern Labg. Hermann Hartleb und Bürgermeister Bruno Aschenbrenner auch BH Ulrike Buchacher eingefunden hatte, um die Angelobung des neugewählten Bürgermeisters Christian Wolf und seiner Stellvertreterin, Sandra Kranz, vorzunehmen.