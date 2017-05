11.05.2017, 14:19 Uhr

Meinung: Auf den Spuren von Gerhard Hirschmann

Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) hat mit seinem Vorschlag, den Bundesrat endgültig abzuschaffen und einen „General-Landtag“ einzuführen, die Föderalismus-Diskussion neu entfacht. Die Steirer sind unter Federführung von Ex-Landesrat Gerhard Hirschmann (ÖVP) schon einmal mit einem ähnlichen Vorschlag an die Öffentlichkeit gegangen, was in der Folge zu heftigen Diskussionen und letztendlich zu nix geführt hat. Nach der Idee von Hirschmann hätten die neun Bundesländer in drei Regionen eingeteilt werden sollen. Zu den bekanntesten Befürwortern gehört - damals wie heute - der frühere Chef des Rechnungshofes, Franz Fiedler. Der Hirschmann-Vorschlag war ebenso wie jener von Michael Schickhofer „grundvernünftig“. Brauchen wir wirklich für jeden Winkel unseres vergleichsweise kleinen Landes eigene Regeln und Gesetze oder dienen diese nur dazu, die viel gescholtene Bürokratie und politische Machtansprüche aufrecht zu erhalten? Michael Schickhofer wandelt mit seinem mutigen Reformvorschlag auf den Spuren des Vordenkers Gerhard Hirschmann.

