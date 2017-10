08.10.2017, 21:55 Uhr

Rund 1.400 Mitglieder in 14 Ortsgruppen zählen die ÖVP-Frauen des Bezirkes Murtal, die sich am vergangenen Freitag zum diesjährigen Bezirksfrauentag im Seckauer Jugend- und Familiengästehaus trafen, um unter der Leitung von Bezirkschefin Kathrin Grillitsch nicht nur die Neuwahl durchzuführen sondern auch verdiente Funktionärinnen zu ehren. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.