Norbert Hofer in Fohnsdorf von Fans gefeiert

12.05.2017, 13:38 Uhr

FPÖ-Bundespräsidentschaftskanidat Norbert Hofer kam am Donnerstag, 11. Mai 2017, zum Bürgertreff ins Fohnsdorfer Arbeiterheim. Der 3. Nationalratspräsident stellte sich dort auch vielen Fragen der Besucher.

NRAbg. Wolfgang Zanger und LAbg. Liane Moitzi luden vor dem Auftritt des populären FPÖ-Politikers Norbert Hofer zum Pressegespräch ins Fahrtechnikzentrum Fohnsdorf ein. Dort skizzierten sie die aktuelle bundes-, landes- und regionalpolitische Lage aus der Sicht der FPÖ. Anschließend ging's weiter ins Fohnsdorfer Arbeiterheim, wo sich rund 300 Besucher zum Bürgertreff mit Norbert Hofer einfanden. "Direkte Demokratie, das wollen wir in Österreich umsetzen", so Hofer, dessen politische Statements zur Lage der Nation immer wieder von Applaus unterbrochen wurden. Im Anschluss daran hatten die Besucher Gelegenheit, Fragen an den 3. Nationalratspräsidenten zu stellen.Einen ausführlichen Bericht vom Hofer-Besuch in Fohnsdorf lesen Sie in der nächsten Print-Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.