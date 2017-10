VP-Frauen vertrauen wieder Kathrin Grillitsch

17.10.2017, 22:40 Uhr

„Wir sind zu einer echten Gemeinschaft zusammengewachsen“, bilanzierte die Vorsitzende der Murtaler ÖVP-Frauen Kathrin Grillitsch im Rahmen eines am vergangenen Freitag in Seckau ausgetragenen Bezirkstages. Sie meint damit die geglückte Vereinigung der beiden Bezirksgruppen von Judenburg und Knittelfeld, die sich zu einer der größten und mitgliederstärksten in der Steiermark entwickelt hat. Über 1.400 Frauen haben sich hier in 14 Ortsgruppen zusammengefunden und der Trend zeigt weiterhin aufwärts. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.