VP Zeltweg setzt weiter auf Helmut Ranzmaier

28.04.2017, 13:27 Uhr

Beim Stadtparteitag der ÖVP Zeltweg am Montag, 24. April 2017, wurde Helmut Ranzmaier einstimmig wiedergewählt.

ZELTWEG. Helmut Ranzmaier darf man als alten Haudegen der Gemeindepolitik bezeichnen. In der lange Zeit von der SPÖ dominierten Industriemetropole schaffte er bei den Gemeinderatswahlen 2015 sechs Mandate. Ein wichtiges Wahlziel der ÖVP, die absolute SPÖ-Mehrheit zu brechen, wurde damit erreicht. Ranzmaier brachte nach der Begrüßung der Delegierten und Gäste eine Leistungsbilanz der ÖVP-Stadtpartei, die sehr aktiv in der Gemeindepolitik mitmischt. Darüber hinaus setzte die ÖVP Zeltweg wieder einige Aktivitäten im Kultur- und Veranstaltungsbereich für Jung und Alt. Stadtparteiobmann Vizebürgermeister Helmut Ranzmaier zählte die wichtigsten davon auf.Finanzreferentin Manuela Hermann brachte den Kassenbericht und stellte Einnahmen und Ausgaben gegenüber. Die Kassaprüfer bescheinigten ihr nach einer Prüfung am 15. März 2017 eine „mustergültige“ Arbeit.Der beim Stadtparteitag anwesende NRAbg. Fritz Grillitsch stellte der ÖVP Zeltweg ein hervorragendes Zeugnis aus. Die gute Arbeit sei von den Wählern belohnt worden und spiegle sich im tollen Wahlergebnis. Grillitsch dankte Helmut Ranzmaier und dessen Team für den vorbildlichen Einsatz.Danach übernahm der Abgeordnete bei der Neuwahl des Stadtparteivorstandes den Vorsitz. Helmut Ranzmaier wurde bei dieser Wahl mit 100 Prozent wiedergewählt. Die VP hat damit einen weiteren „Mister 100-Prozent“ in den Reihen ihrer Gemeindepolitiker. Ebenfalls einstimmig gewählt bzw. wiedergewählt wurden die übrigen Mitglieder des Stadtparteivorstandes der ÖVP Zeltweg, der sich wie folgt zusammensetzt: Stadtparteiobmann Vizebgm. Helmut Ranzmaier, Stadtparteiobmann-Stv. GR Gerald Seifter, Stadtparteiobmann-Stv. GR Sonja Neumann, Finanzreferentin Manuela Hermann, Organisationsreferentin Manuela Ranzmaier, Schriftführerin GR Monika Klettner. Weitere Mitglieder im Stadtparteivorstand sind Christl Lanz, Maria Fürstler und Marco Maurer.Als Finanzprüfer agieren Helga Galler und Roman Maierhofer, als Jugendreferent Patrick Ofner, als Frauenreferentin Brigitte Ranzmaier und als Referent für den ÖAAB Gerhard Maurer.Delegierte zum Bezirksparteitag: Ruth Hornbacher, Helmut Hornbacher und Gerhard Maurer. Als Referent für Öffentlichkeitsarbeit ist GR Peter Haslebner tätig.Stadtparteiobmann Helmut Ranzmaier dankte für das in ihn gesetzte Vertrauen. Er will sich mit seinem Team frühzeitig auf die nächsten Wahlen vorbereiten und bis zu diesem Termin gute Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger der Stadtgemeinde Zeltweg leisten. Nach dem Referat zum Thema „Ehrlich, mutig, steirisch - Volkspartei“ fand unter den Anwesenden eine rege Diskussion über aktuelle regionale und überregionale Themen statt.