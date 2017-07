One night in Prague...

18.07.2017, 01:31 Uhr

Den ersten Nachmittag unseres über 4000km Roadtrips verbrachten wir also damit, die Innenstadt Prags kennenzulernen. Ohne Plan und Karte spazierten wir erstmal darauf los und erreichten als erstes den Fernsehturm, dessen Fassade durch riesige Baby-Skulpturen, die den Turm senkrecht auf- und ab krabbeln ausgezeichnet ist.Im Anschluss durchquerten wir die belebte Innenstadt um das Zusammenspiel zwischen alten Gotik- und Barockbauten sowie modernen Gebäuden zu betrachten nur um uns schließlich in den kleinen, romantischen Innenhof-Gastgärten, wie dem John Lennon-Pub wiederzufinden, die den eigentlichen Charakter der Stadt ausmachen, indem sie einen mit gedimmten Licht, tschechischem Bier und Beatles-Musik verzaubern.Zudem besuchten wir auch die meisten anderen beliebten Touristenattraktionen, wie die unter Straßenkünstlern beliebte Karlsbrücke, die Astronomische Uhr und die John Lennon Mauer.Heute Morgen erstaunlicherweise frisch und ausgeschlafen aufgewacht, begaben wir uns nach einer kurzen Katzenwäsche wieder "On the Road". Auf nach Berlin!