"Plön ist schön"

22.07.2017, 14:16 Uhr

Vielen Dank nochmal an Hannah, Dominic und Kira für die angenehme Übernachtungsmöglichkeit, das leckere Essen und die sehr netten Führungen durch Stadt und Werft! Wir hoffen, der Zirberl hat g’schmeckt!

Nach einem kurzen Abstecher nach Laboe zum Fischsemmerl essen, ging’s nach Kopenhagen, der teuersten Stadt, die uns bis jetzt untergekommen ist. Nachdem wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten abgeklappert hatten, entschieden wir uns Christiania zu besuchen, einem Stadtteil Kopenhagens. In dem ursprünglichen Militärgebiet, welches sich im Laufe der Zeit zu einer Hippie-Kommune entwickelt hat, gibt es keine Regeln und auch keine Polizei. Die anfängliche Verängstigung, was uns wohl erwarten würde, legte sich schnell, als wir das farbenfrohe, künstlerische „Dörfchen“ betraten. Der viele Konsum leichter Drogen, der dort völlig legal und alltäglich ist, gab uns dann aber doch etwas zu Denken. Trotzdem ist Christiania bei einem Kopenhagen-Aufenthalt immer einen Besuch wert.Nun hatten wir aber wirklich genug von dem ständigen Besichtigen von Sehenswürdigkeiten und dem Stadtlärm. Mit dem Zelt, einem Haufen Essen und Gaskocher im Gepäck ging‘s nun auf nach Schweden, wo wir uns täglich ein neues Schlafplatzerl in der Wildnis suchen. Aber mehr davon gibt’s demnächst.