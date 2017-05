AC/DC-Klänge bei MotoGP

05.05.2017, 17:36 Uhr

Buntes Rahmenprogramm am Ring: Ansturm auf Tickets ist laut Projekt Spielberg "enorm".

SPIELBERG. Weniger als 100 Tage sind es noch bis zum Motorrad-Grand Prix am Red Bull Ring. Im Vorjahr wurde der Auftritt in Spielberg zum "Rennen des Jahres" gekürt, mehr als 215.000 Fans waren Zeuge von fabelhafter Stimmung, spannender Action und perfekter Organisation."Die Vorfreude auf die zweite Auflage am Red Bull Ring ist riesig und der Ansturm auf die Tickets seit Monaten enorm", heißt es beim Projekt Spielberg. In den meisten Kategorien sind die Karten bereits ausverkauft, einen Restbestand gibt es aber noch. Den Zuschauern wird auch heuer einiges geboten.

Info Die MotoGP gastiert von 11. bis 13. August am Red Bull Ring in Spielberg.

gastiert von 11. bis 13. August am Red Bull Ring in Spielberg.

Neben einem packenden Titelkampf zwischen "Dottore"und Co. gibt es die Heim-Premiere von KTM mitund. Sie werden von einer eigenen Tribüne aus angefeuert ebenso wie Rekord-Weltmeister und Legende Valentino Rossi.Aber auch abseits der Rennstrecke sorgt das Projekt Spielberg für Action: Im "MotoGP Fan Village" gibt es ein Vergnügungsareal, ein Partyzelt, eine Action-Zone mit Stuntshows, Ausstellungen und eine Open Air-Bühne. Dort wird unter anderem die AC/DC-Revival Band einheizen und für gute Stimmung sorgen.