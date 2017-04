Aufstieg verpasst, aber Freude über Silber

28.04.2017, 11:37 Uhr

Zwei Murtaler waren bei der Eishockey-Damen-WM in Graz für Rot-Weiß-Rot konträr im Einsatz.

Zwei Murtaler mit von der Partie

Gelungener Auftakt

Niederlage im Entscheidungsspiel

Denise Altmann Torschützenkönigin

Aufstieg wird angepeilt

MURTAL. Nach der missglückten Olympiaqualifikation in Japan galt der Fokus des österreichischen Damen-Eishockey-Nationalteams der Heim-Weltmeisterschaft der Division I in Graz.Während die Fohnsdorferin Jennifer Pesendorfer - die beim EV Zeltweg ihre Karriere begonnen hat und derzeit bei den Neuberg Highlanders dem Puck nachjagt - in allen WM-Spielen der OEHV-Auswahl auf dem Eis erfolgreich im Einsatz war, sorgte der Zeltweger Vizeleutnant Manfred Gelter, nebenberuflich seit mehr als 20 Jahren als Sporttherapeut agierend, abseits des Eisrinks für die Fitness der weiblichen Cracks. Gelter war für das Beseitigen von kleineren oder größeren Blessuren der Eishockeydamen zuständig, fungierte auch als Stimmungsmacher.Nachdem das Damenteam zum Auftakt Norwegen mit 6:4 bezwang, folgten ein 4:2-Sieg über Ungarn und ein 3:1-Erfolg gegen die Equipe aus Frankreich.Das Entscheidungsspiel um den Turniersieg gegen die Favoritinnen aus Japan fand vor toller Kulisse statt, letztlich setzten sich die eisläuferisch und spielerisch überlegenen Asiatinnen verdient mit 4:1 durch und schafften den Aufstieg in die Top-Division.Pesendorfer & Co. feierten zum Abschluss noch einen souveränen 6:1-Sieg gegen Dänemark und sicherten sich Rang zwei und die Silbermedaille.Bei der abschließenden Siegerehrung durch die Vertreter der IIHF und des OEHV durften die Spielerinnen und die Betreuer, angeführt von Damen-Boss Martin Kogler, die Medaillen in Empfang nehmen.Als beste Stürmerin des Turnieres wurde die Österreicherin Denise Altmann, Legionärin bei Linköping HC in Schweden - mit sieben Treffern zudem auch beste WM-Torschützin - ausgezeichnet.Nachdem es bei der nächsten WM keinen Absteiger aus der Top-Division gibt und eine Aufstockung auf zehn Teams geplant ist, ist die rot-weiß-rote Damenauswahl bei der nächsten WM ein heißer Anwärter auf den erstmaligen Aufstieg in die Elitegruppe der Top-Nationen wie USA, Kanada, Finnland etc.Jennifer Pesendorfer und Manfred Gelter wollen dabei wieder ihren unterschiedlichen Beitrag dazu leisten, damit die Mission Aufstieg dann auch Realität wird.