Ausgleichstor als Lohn

25.04.2018, 16:50 Uhr

Überlegene Unzmarkter haderten im Derby mit der Chancenauswertung: Eine Punkteteilung.

„Enlightco“ Unzmarkt-Frauenburg - ESV Knittelfeld 1:1 (0:1).

Goalgetter Platzer trifft für den ESV

Unzmarkter Überlegenheit bleibt ungenützt

Deutschmann, Zmugg und Zisser scheitern

Auch nach Seitenwechsel tonangebend

Belohnung in der Schlussminute

Nach der unerwarteten Auswärtsniederlage in der vergangenen Runde hat sich Unzmarkt mit einer starken Leistung rehabilitiert. Die Knittelfelder können mit viel Glück die Heimreise mit einem Punkt antreten.Die Gäste erwischen den besseren Start und gehen bereits in der 9. Min. in Führung: Goalgetter Michael Platzer übernimmt eine scharfe Hereingabe von Michael Wenninger volley und scort zum 0:1.Mit Fortdauer übernehmen die Hausherren - in der Stammformation fehlen Julian Ruttnig und Manuel Schnalzer - das Kommando, zwingen mit Druck und Tempo den Gegner zu Fehlern und kommen zu guten Gelegenheiten. Den Schuss von Michel Deutschmann (18.) hält ESV-Goalie Michael Kautschitz, er kann sich auch in Minute 21 bei der Doppelchance von Raphael Trattner bzw. Markus Zmugg auszeichnen.In der 23. verzieht Toih und hätte wohl besser auf den gut postierten Michael Platzer aufspielen können. Michel Deutschmann (28., Schuss vom 16-er), Markus Zmugg (33.) mit einem Hochkaräter und der Schuss von Rene Zisser (39.) bringen vor der Pause keinen Erfolg für die Heimelf.Nach dem Seitenwechsel ist Unzmarkt weiter tonangebend und Knittelfeld kommt bei Kontern nur zu Entlastungsangriffen. Markus Zmugg (55., nach Vorlage von Zisser), ein Kopfball (71.) und ein Schuss an die Stange (77.), bleibt an diesem Tag vom Pech verfolgt. Daniel Reiter prüft mit einem Freistoß den gegnerischen Schlussmann.Beim Konter (81.) kann Platzer Unzmarkt-Tormann Robert Reinwald mit einem Schuss aus kurzer Distanz nicht bezwingen.Die rollenden Angriffe und der Einsatz der Hausherren werden schließlich in der Schlussminute belohnt: Nach einem Foul an Hannes Loderer wird auf Vorteil entschieden, Markus Zmugg ist zur Stelle und besorgt mit seinem 10. Saisontor den umjubelten 1:1-Ausgleichstreffer.