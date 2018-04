Den Lokalrivalen besiegt

25.04.2018, 16:30 Uhr

Rassiges und hartes Derby endete mit Oberwölzer Erfolg durch das Siegestor von Thomas Heit.

SV Oberwölz - TUS St. Peter a. K. 2:1 (1:1).

Ein offener Schlagabtausch

Frühe Gästeführung durch Mednitzer

Markus Heit per Kopf erfolgreich

Mit mehr Elan aus der Kabine

Entscheidung vier Minuten vor Schluss



St. Peter drängt auf den Ausgleich

Stimmen zum Spiel

In einem prestigeträchtigen Derby treffen zwei hochmotivierte Teams aufeinander: Oberwölz will die „weiße Weste“ im Frühjahr behalten und St. Peter die gute Tabellensituation festigen.Rund 400 Zuschauer sehen ein Match zweier Mannschaften, die sich einen offenen Schlagabtausch liefern und sehr aggressiv und giftig in die Zweikämpfe gehen. Die erste Chance haben die Heimischen in der 5. Min., als Thomas Heit einen weiten Abschlag direkt übernimmt und knapp verfehlt.Die Gäste gehen schon früh in Führung: Manuel Bischof leistet glänzende Vorarbeit, seinen Pass in die Tiefe verwertet Klaus Mednitzer mit platziertem Schuss ins lange Eck. Sein Teamkollege Franz Stocker knallt einen Freistoß (14.) drüber.Vielbejubelter Ausgleich in der 35. Minute: Thomas Rößler schießt den Corner scharf zur Mitte, Markus Heit steigt hoch und köpfelt zum 1:1 ein. Bei einem klaren Foul (Torraub) an Thomas Heit in Minute 38 bleibt die Pfeife des Schiedsrichters stumm. St. Peter-Mittelstürmer Daniel Fritz köpfelt in der 39. Min. drüber und Christopher Brugger (41.) daneben. Kurz vor dem Pausenpfiff findet der Querpass von Thomas Heit entlang der Torlinie keinen Abnehmer.Nach der Halbzeit kommt Oberwölz mit Elan aus der Kabine: Florian Koglers Schuss verfehlt knapp das Ziel, einen Kopfball von Markus Heit kann St. Peter-Goalie Stefan Kobald entschärfen. Das Kombinationsspiel beider Teams erhält zwar mehr Struktur, aber aggressives Forechecking und Pressing lassen keinen Treffer zu.Die entscheidende Szene in Minute 86: Florian Kogler nutzt mit Idealvorlage die Desorientiertheit der Gästeverteidigung, Thomas Heit fackelt nicht lange, zieht präzise ab und erzielt das Siegestor.Kurz vor Schluss kommt nochmals Spannung auf, St. Peter drückt auf den Ausgleich. Christopher Brugger (89.) schießt scharf am kurzen Eck vorbei. Oberwölz-Tormann Philipp Lintschinger pariert gut und fischt in der 90. den Fernschuss von Klaus Mednitzer aus der Ecke.Den Matchball spendete Petra Hauk.Oberwölz-Trainer: „Es war ein hartes Match mit viel Einsatz und Kampf. Lob an meine Mannschaft, mit diesem Erfolg bleiben wir im Frühjahr daheim ungeschlagen.“St. Peter-Coach: „Dieses Derby hätte sich keinen Verlierer verdient. Oberwölz hatte das glücklichere Ende für sich.“