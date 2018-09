Ein glanzloser Pflichtsieg

19.09.2018, 16:20 Uhr

Erster voller Erfolg der Fohnsdorfer in der laufenden Saison gegen das punktelose Schlusslicht.

Therme Aqualux Fohnsdorf - WSV Eisenerz 3:1 (2:0)

Nötiger Nachdruck im Abschluss fehlt

Kopfballtreffer von Tomic

Vollmann reagiert blitzschnell

Hochkaräter bleiben ungenützt

Seebacher gelingt Ehrentor

Pflichtsieg nie in Gefahr

Die Fohnsdorfer starten gegen den Prügelknaben der Liga verheißungsvoll, bereits in Minute 2 ist Darijo Dragosavac zur Stelle, stellt per Flachschuss auf 1:0.Während die überforderten Eisenerzer kaum aus ihrer Hälfte kommen, lassen die Fohnsdorfer in Folge den nötigen Nachdruck im Abschluss vermissen.In der 39. Minute ist dann Verteidiger Jure Tomic nach einem Eckball mit einem Kopfball erfolgreich - der Ball senkt sich über Torhüter Robier zum 2:0 unter die Latte.Nach Seitenwechsel nützt Benjamin Vollmann in Minute 56 eine missglückte Abwehr der Gäste, erhöht mit einem Fernschuss ins leere Tor auf 3:0.Danach agieren die Heimischen zu lässig, lassen einige Hochkaräter zu einer höheren Führung aus. Allen voran Dragosavac, der zweimal allein vor dem Torhüter auftaucht, diesen aber jeweils anschießt. Das Match plätschert vorerst ohne Höhepunkte dahin, es hat zeitweise den Anschein, als wollen die Fohnsdorfer nicht - die Erzbergler können nicht.In der Schlussphasse gelingt den Eisenerzern - die bislang empfindliche Schlappen einstecken mussten - durch einen wuchtigen Schuss von Seebacher unter die Latte sogar der Ehrentreffer zum 3:1.Die Fohnsdorfer verabsäumen es, das Torverhältnis deutlich zu verbessern, holen nach einer wenig überzeugenden Leistung zumindest den Pflichtsieg, während die Gäste erstmals mit einer relativ knappen Niederlage das Feld verlassen dürfen.