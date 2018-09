Ein neuer Teilnehmerrekord

20.09.2018, 09:53 Uhr

Die Athleten boten beim Comeback

der Steinplan-Trophy hervorragende Leistungen.

Erfolgreich bilanziert

Einzelkämpfer und Zweierteams im Einsatz

Tagesbestzeiten für Wieltschnig und Streibl

Willi Denifl als Mountainbiker

Ergebnisse, Teambewerbe

LOBMINGTAL. Nach zehnjähriger Abwesenheit im Sportkalender des Murtales hat die Steinplan-Trophy eine erfolgreiche Wiedergeburt erlebt. Obwohl der ursprüngliche Termin des Bike&Run-Bewerbes verschoben werden musste, war das Interesse unter den Sportlerinnen und Sportlern groß, ein Jahrzehnt nach dem letzten Bewerb dabei zu sein. Für die erfolgreiche Abwicklung zeichneten Streckenchef Waldemar Leithner und OK-Chef Manfred Mühlthaler (beide Atus Knittelfeld) verantwortlich.Mühlthaler konnte am Ende erfolgreich bilanzieren: „Mit fast 100 Teilnehmern gab es Rekordbeteiligung und wir sind auch sehr froh, dass die Veranstaltung unfallfrei verlaufen ist. Ein Danke gilt allen Anrainern, der Freiwilligen Feuerwehr, Bergrettung, Reinhard Brantner von der Möschbauer Alm, Gastronom Günther Hubmann und Lobmingtal-Bürgermeister Christian Wolf für die Unterstützung. Rund 30 ehrenamtliche Mitarbeiter haben auch zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen.“Bevor alle Teilnehmer und Mitarbeiter zur Kaiserschmarrn-Party geladen wurden, hieß es am Mountainbike und im Laufschritt viel zu schwitzen, um entweder als Einzelkämpfer oder im Zweierteam die insgesamt 12,8 Kilometer und 905 Höhenmeter vom Kleinlobminger Dorfplatz zum Steinplan-Gipfelkreuz, aufgeteilt auf zwei Etappen (MTB: 9 Kilometer, 550 Höhenmeter; Berglauf: 3,8 Kilometer, 355 Höhenmeter), zu bewältigen.Insgesamt wurden 28 Teams und 23 Einzelteilnehmer von „Moderator” Fredi Taucher vorgestellt und danach auf die strapaziöse „Almpartie“ geschickt.Für die Tagesbestzeiten sorgten in der Einzelwertung Silvio Wieltschnig (Reiter Haustechnik/49:26,1 Minuten) und Justina Streibl (Kolland Topsport Gaal/1:09,37 Stunde).Die Topzeit in den Teamranglisten legten Harald Bergmann/Heimo Mord (Sportreferat Knittelfeld), Katharina Gruber/Anna Koletnik (Bäckerei Gruber) und das Mixed-Duo Silvio Wieltschnig/Eva Oberwallner (Reiter Haustechnik) hin.Die schnellsten Mountainbiker waren Silvio Wieltschnig und Justina Streibl.Für die Berglauf-Tagesbestzeiten sorgten Heimo Mord und Anna Koletnik (Bäckerei Gruber).Gut in Szene setzten konnten sich auch die beiden Ski Alpin- und Nordisch-Zukunftshoffnungen Lukas Matzi und Markus Hochfelner.Der Olympiabronzemedaillengewinner der Nordischen Kombination, Willi Denifl, ließ es sich auch nicht nehmen, eine Trainingseinheit am Mountbainbike einzulegen und belegte gemeinsam mit Bergläufer Manfred Heit Platz drei in der Teamwertung der Allgemeinen Klasse.1. Lukas Matzi/Markus Hochfelner (SC Obdach).1. Katharina Gruber/Anna Koletnik (Bäckerei Gruber).

Einzel

1. Silvio Wieltschnig/Evi Oberwallner (Reiter Haustechnik),1. Hannes Kovacs/Robert Hofferek (TheNoNames)2. Christian Schaffer/Pepe Platzer (Team Intim)3. Willi Denifl/Manfred Heit (Denifl-Heit)1. Harald Bergmann/Heimo Mord (Sportreferat Knittelfeld)2. Walter Kupranec/Herbert Lubi (Elektro Bauer 2)3. Andreas Zechner/Gerhard Hörmann (Car Performance).1. Anna Bergmann (Mattsee)2. Nicole Müllner (ESV Knittelfeld).1. Christian Müllner (Hallein/Rif)2. Manuel Hassler (St. Margarethen)3. Nico Krauland (Weißkirchen)Damen:1. Justina Streibl (Kolland Topsport)1. Silvio Wieltschnig (Reiter Haustechnik2. Josef Karner (Elektro Bauer)3. Josef Dietmair (X-Trim Zeltweg1. Hubert Fessl (SC Obdach)2. Josef Gugl (Atus Judenburg)3. Heribert Karner (St. Stefan)