Ein Pferdefest „Made im Murtal“

20.07.2017, 08:00 Uhr

Die Reitsporttage des RC Kaltenegger

wurden mit Springreitsport der Spitzenklasse abgeschlossen.

Hochbetrieb in der Meldestelle und am Parcours

Applaus von den Zusehern

Zufriedenstellende Bilanz gezogen

Heimische Springreiter aktiv

Siege von Wallner und Mylius

Zweite Ränge

Dritte Ränge

4. Plätze

5. Plätze

6. Plätze

7. Plätze

8. Platz

9. Plätze

10. Plätze

ZELTWEG-FARRACH. Auch der zweite und letzte Teil der Reitsporttage 2017 auf der Anlage der Familie Kaltenegger in Farrach hat gehalten, was er versprochen hat. Friedl und Max Kaltenegger sowie ihre Mitstreiter vom Veranstalterreitklub Farrach-Kaltenegger haben an den fünf Turniertagen aus organisatorischer Hinsicht alles perfekt aufbereitet und die Springreiter aus vier Nationen dankten dies mit guten Leistungen am Pferderücken.Nicht weniger als 1.397 Starts der fast 386 Pferde und 254 Reitsportler sorgten für Hochbetrieb in der Meldestelle, in bewährter Manier geleitet von Rudolf Rainer. Friedl Kaltenegger und Marion Galler zogen an den Veranstaltungstagen die Fäden rund um den pünklichen Ablauf der insgesamt 62 Siegerehrungen.Turnierleiter Max Kaltenegger zog nicht nur seine Runden mit dem Mofa, sondern auch mit dem Bewässerungstraktor im Parcours. Die Leistungen der Springreitsportler aus dem In- und Ausland wurden von Tausenden Reitsportfans beklatscht und bejubelt. Sehr gelobt wurden von den Springreitern die fairen, aber trotzdem äußerst selektiven Parcours, zusammengestellt vom holländischen Parcoursbauer Kris van Gelder, unterstützt von Manfred Lemmerer und Andreas Bamberger.Als sportliche Höhepunkte galten das Murtaler-Springchampionat und der Große Preis der Stadt Zeltweg. Zahlreiche Ehrengäste würdigten die Leistungen der Springreiter, des Organisationskomitees inkl. der optimalen kulinarischen Betreuung.Nach insgesamt acht erstklassigen Springreittagen auf seiner Anlage konnte Turnierleiter Max Kaltenegger erfolgreich bilanzieren: „Überraschend war dieses Turnier ein echtes Highlight unter den bisherigen Veranstaltungen in 37 Jahren. Soviel Zuschauerinteresse hat es schon seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Wir wissen nicht warum, aber wir sind darüber natürlich sehr erfreut. Der Wettergott war uns hold, alle Pferde sind wieder gut nach Hause gekommen und auch bei den Reitern hat es keine Verletzungen gegeben. Alles war positiv, positiv, positiv.“Zahlreiche Reitsportlerinnen und Reitsportler der Murtal-Vereine standen ebenfalls auf den Startlisten. In Einlauf-, Stil- und Standardspringprüfungen sowie Springpferdeprüfungen gab es durch Susanne Hubmann-Huditz, Jasmin Pirker, Gudrun Pirker, Selina Hübler, Bernd Lemmerer, Julia Hampel, Jennifer Schmalzer, Tamara Romana Wieser, Martha Wallner, Elena Wallner (alle Reitklub Farrach), Anna Maria Dietrich, Alexander Dietrich, Alexander Mylius, Petra Mylius, Hannah Ropitsch, Iris Englert, Sarah Podmenik (alle Sporunion RC Sachendorf), Claudia Wallner, Kathrin Pichler, Johanna Liebfahrt, David Kranz (alle RC Murtal) fehlerfreie Umläufe, mehrere Podestplätze und zahlreiche hervorragende Platzierungen.Siegreich blieben Elena Wallner auf „Petit Imsonia“ (2) und auf „Petit Isire“ sowie Alexander Mylius mit „Franz Ferdinand.“Zweite Plätze erreichten Jasmin Pirker auf „Alpenspan Citadelle“ und im Doppelpack auf „Nobless oblige“ sowie Elena Wallner (Petit Chandrani), Selina Hübler (Elysee 3), Jennifer Schmalzer (Landmann) und Bernd Lemmerer (Heartbreaker SZG).Kathrin Pichler (Marathon 4), Martha Wallner (Petit Isire), Julia Hampel (Balou 12) und Jasmin Pirker (Alpenspan Citadelle) durften sich über dritte Plätze freuen.Elena Wallner, Jasmin Pirker, Hannah Ropitsch, Iris Englert, Alexander Mylius.Kathrin Pichler, Claudia Wallner, Elena Wallner, Tamara Romana Wieser, Bernd Lemmerer.Anna Maria Dietrich, Jennifer Schmalzer, Alexander Dietrich.Marion Galler, Martha Wallner, Elena Wallner.Martha Wallner.Kathrin Pichler, David Kranz, Marion Galler.David Kranz, Sarah Podmenik.