Ein Unentschieden im Murtal-Derby

03.05.2017, 13:00 Uhr

Fohnsdorf erkämpfte beim ESV Knittelfeld einen Punkt, steckt aber weiter in akuter

Abstiegsgefahr.

ESV Knittelfeld - Therme Aqualux Fohnsdorf 2:2 (2:2)



16. Minute, 0:1 (Makic)

26. Minute, 1:1 (Platzer)

27. Minute, 1:2 (Kramaric)

36. Minute, 2:2 (Platzer)

Das Murtal-Derby beginnt mit rassigen Szenen auf beiden Seiten. In Minute 5 ist Fohnsdorfs Zisser im Laufduell gegen ESV-Torhüter Hopf schneller am Ball, überspielt den Schlussmann, wird aber im letzten Moment von Reiter abgedrängt.Zwei Minuten später hat der ESV nach einem Corner die Führung praktisch am Kopf, aber zweimal können Bakic und Dragosavac bei Kopfbällen auf der Torlinie gerade noch das Ärgste verhindern.Ein Konter der Fohnsdorfer, Zisser spielt Nemanja Makic auf der rechten Seite ideal frei, dieser schießt den Ball von der Strafraumgrenze über Goalie Hopf zum 0:1 ins Netz.Gleich darauf kann Fohnsdorf-Torhüter Felicijan einen Mucek-Kopfball über die Latte drehen, wenig später bleibt der Torhüter im Duell gegen Toih siegreich.Ausgleich für die Eisenbahner: Klicnik scheitert zunächst in aussichtsreicher Position, Michael Platzer reagiert am schnellsten und rollt den Ball via Innenstange zum 1:1 ins Tor.Die Freude im Lager des ESV ist nur von kurzer Dauer, ein Schuss von David Kramaric wird unhaltbar abgefälscht und landet zur neuerlichen Fohnsdorfer Führung im Knittelfelder Gehäuse.Die Fohnsdorfer Abwehr ist nicht im Bilde, ein Missverständnis zwischen Felicijan und Ovcjak nützt Platzer aus, der ESV-Torjäger stochert den Ball zum 2:2 über die Linie.Kurz nach Seitenwechsel lässt Andreas Toih zweimal die Gelegenheit auf einen Knittelfelder Torerfolg aus, scheitert zunächst an Torhüter Felicijan, auch den Nachschuss meistert der Fohnsdorfer Schlussmann. Nach einer Stunde jagt Toih das Leder aus aussichtsreicher Position über die Querlatte.Danach verflacht das Spiel zusehends, spielerische Höhepunkte bleiben aus. Der Einsatz auf beiden Seiten stimmt, es bleibt beim Remis, welches dem ESV letztlich mehr nützt als der Hausberger-Truppe.

Stimmen zum Spiel

ESV: „Wir sind absolut nicht zufrieden. Aufgrund der Chancen in der ersten Halbzeit hätten wir 3:0 oder 4:0 führen müssen. Dann haben wir einen blöden Gegentreffer erhalten, letztendlich schmeichelt das Remis den Fohnsdorfern“.Fohnsdorf: „Die kämpferische Leistung hat gepasst. Ein Punkt ist ein Punkt. Schade ist halt nur, dass Bad Mitterndorf gewonnen hat und auch die anderen abstiegsbedrohten Teams zum Teil gepunktet haben. Wir haben uns selber mehr erwartet, aber es ist sich halt nicht mehr ausgegangen als ein Zähler.“