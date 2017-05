07.05.2017, 18:16 Uhr

Breit gespannt ist die Palette der Sportarten, in denen Fohnsdorfer Athleten überdurchschnittliche Leistungen erbringen. Das machte eine am vergangenen Freitag im Gasthaus „Grünwald“ abgehaltene Sportlerehrung deutlich, bei der der Obmann des Sportausschusses im Fohnsdorfer Gemeinderat, Siegfried Grangl, eine beeindruckende Bilanz ziehen konnte. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.