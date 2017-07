Fußball für einen guten Zweck

19.07.2017, 13:58 Uhr

Das Hans Brunner-Benefizturnier war von Erfolg gekrönt: Sportpromis holten sich den Turniersieg.

Reinerlös für Manfred Gritz

Sportpromis siegreich

Ergebnisse

Glückliche Gewinner

MURAU. In bewährter Weise, organisiert von Walter Göpfart, kam es auch heuer im Stadion Murau zum Hans Brunner-Gedenkturnier. Die 13. Auflage war durch das Mitmachen der Altherren-Teams des SVU Murau und St. Peter am Kammersberg sowie einer Auswahl namhafter Sportler der Nordischen Skiszene, angeführt von ÖSV-Kombinierer-Cheftrainer Christoph Eugen und Willi Denifl, von Erfolg gekrönt.Der 3.000 Euro-Reinerlös dieses Benefizturnieres ging an Manfred Gritz (Triebendorf/St. Peter am Kammersberg), der vor mehreren Wochen einen Arbeitsunfall erlitten hat und vom Bauch abwärts gelähmt ist. Derzeit befindet er sich auf Rehabilitation in Tobelbad und alle Beteiligten wünschten ihm für die Genesung alles Gute und das Beste.Im Blitzturnier behielten die Promis die Oberhand und gewannen den sportlichen Wettkampf. In den Dienst der guten Sache stellten sich auch zahlreiche Zuschauer, Verwandte und Bekannte sowie die prominenten Söhne von Hans Brunner, „Jogl und Charly.“ Ein herzlicher Dank seitens des Organisationskomitee galt am Ende auch den zahlreichen Sponsoren, die zum Erfolg dieser Charityveranstaltung wesentlich beigetragen haben.Altherren Murau - Promiauswahl 0:2, Altherren Murau - Altherren St. Peter/Kammersberg 0:3, Promiauswahl - Altherren St. Peter/Kammersberg 2:1.Bei der abschließenden Verlosung gingen die Hauptpreise an Gerhard Gugg (Murau/Mountainbike), Johann Sommer (Murau/Mountainbike), Selina Degold (Katsch/Lederhose) und Robert Spreitzer (Murau/Lederhose).