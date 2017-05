Herber Rückschlag im Abstiegskampf

10.05.2017, 15:00 Uhr

Nach Heimniederlage wird es im Kampf um den Klassenerhalt eng.

Therme Aqualux Fohnsdorf - Irdning 0:1 (0:1)

Die Brechstange ausgepackt

Enttäuschende Legionäre

Mit „blauem Auge" davongekommen

Im Kellerduell müssen Punkte her

Die Fohnsdorfer stehen nach dieser Heimpleite mit dem Rücken zur Wand. Die aggressiveren Gäste versetzen der Hausberger-Truppe bereits nach sieben Minuten eine kalte Dusche: Schwaiger ist nach einem Freistoß zur Stelle und stellt auf 0:1. Die Irdninger sind in der Folge in einem chancenarmen Spiel stets dem zweiten Tor näher als die harmlos agierenden Fohnsdorfer dem Ausgleich.Nach Seitenwechsel versuchen es die verunsicherten Fohnsdorfer meist mit der Brechstange, können mit vereinten Kräften bei den gefährlichen Kontern der Ennstaler weitere Gegentreffer verhinden.Vor allem die slowenischen Legionäre, mit Ausnahme von Torhüter Felicijan, enttäuschen völlig, sind zweikampfschwach und präsentieren sich ohne Durchschlagskraft - diese Leistung ist absolut nicht oberligatauglich, mit solchen Darbietungen rückt der Klassenerhalt in weite Ferne.Letztlich kommen die Fohnsdorfer nach dieser Heimniederlage vorerst noch mit einem „blauen“ Auge davon - da auch die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf - Thörl und Schladming - ebenfalls mit Niederlagen vom Feld müssen.In der nächsten Runde gastieren Gebhart & Co. am Samstag, 13. Mai, um 17 Uhr im „Kellerduell“ in Thörl - der Verlierer in diesem „Sechspunkte-Spiel“ kann wohl schon für die Unterliga planen.