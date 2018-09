Im Vierkampf aufgetrumpft

19.09.2018, 14:26 Uhr

Reitsportler vom RC Farrach als echte Medaillenhamster.

Zahlreiche Staatsmeistertitel errungen

Farracher Sportler souverän

In den Mannschaftsbewerben auf Goldkurs

In der Jugendklasse top

Meistertitel auch in der Allgem. Klasse

ZELTWEG. Bei den österr. Meisterschaften im Reiter-Vierkampf in Strobl am Wolfgangsee in den Disziplinen Laufen (1.500 und 3.000 Meter), Schwimmen sowie Dressurreiten und Parcoursspringen waren erstmals Teilnehmer aus sieben Bundesländern am Start.Die steirischen Sportler unter der Farracher Bundestrainerin Marion Galler agierten dominant, konnten sich zahlreiche Staatsmeistertitel sichern.In der Klasse Nachwuchs ging der Titel an Eva Saurugg vom RC Gniebing.Auch die Teilnehmerinnen des RC Zeltweg-Farrach konnten erfolgreich im Kampf um die Medaillen eingreifen. Clara Kaltenegger (Allgem. Klasse), Elena Wallner (Jugend-Klasse) und Marion Galler (Masters) jubelten nach starken Leistungen jeweils über die Goldmedaille.Auch den in den Mannschaftsbewerben sicherten sich die steirischen Akteure die begehrten Plätze am obersten Podest: In der Klasse Nachwuchs sicherte sich das weiß-grüne Quartett Eva Saurugg, Paul Schellander, Leo Schweighofer und Anna Höller Rang eins.In der Klasse Jugend waren die Farracher Elena und Martha Wallner, Jasmin Pirker und Selina Hübler eine Klasse für sich und feierten den Titel im Teambewerb.In der Allgemeinen Klasse waren Clara Kaltenegger, Jenny Schmalzer, Selina Ovcak und Julia Dressler nicht zu schlagen und durften sich ebenfalls über den Staatsmeistertitel freuen.