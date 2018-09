Lobmingtal feiert Derbysieg

05.09.2018, 18:00 Uhr

Die Gerdl-Elf fügt dem FC Knittelfeld die erste Saisonniederlage zu.

FC Knittelfeld - Lobmingtal 0:2 (0:1)

Mangelnde Chancenauswertung

Kaiser sorgt für Vorentscheidung

Ampelkarte für Milazimi

Im Derby erwischen die Gerdl-Mannen einen optimalen Start und gehen durch Gruber bereits in der 2. Minute in Führung.In Folge verzeichnen die Gäste auch mehr Spielanteile, zwingen die Heimischen nur zum Reagieren, lassen den FC Knittelfeld durch das Auslassen zahlreicher guter Möglichkeiten aber im Spiel. Die Chancenauswertung aufseiten der Lobmingtaler kann als eine Schwäche ausgelegt werden, welche die Gäste dann in der zweiten Halbzeit korrigieren.In der 65. Minute sorgen sie für eine Vorentscheidung. Nachdem Lobmingtal zuvor eine weitere gute Chance ungenutzt lässt, tragen sie einen Konter mustergültig vor, den Julian Kaiser zum 0:2 verwandelt.In Folge haben die Gäste das Spiel gut im Griff, lassen den FC Knittelfeld nicht mehr ins Spiel kommen und feiern den zweiten Auswärtssieg der Saison.In den Schlussminuten zeigt sich bei den Heimischen der Frust, sie müssen eine personelle Schwächung hinnehmen. Milazimi sieht wegen unsportlichem Verhalten die Gelb/Rote Karte und wird seinem Team somit in der nächsten Begegnung fehlen.